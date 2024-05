Alla Kasa dei Libri di Milano una mostra su Giorgio Lucini

Sarà inaugurata mercoledì 15 maggio, alle 18.00, alla Kasa dei Libri di Milano, la mostra intitolata "Il Giorgio", dedicata a Giorgio Lucini, maestro dell'arte tipografica, terzo esponente di una dinastia di tipografi che ha attraversato il secolo scorso.

Lucini aveva iniziato nei primi anni Sessanta, lavorando con un genio come Bruno Munari, che lo aveva introdotto alla stampa "come libertà di invenzione nel rigore assoluto della qualità".

Insieme a lui, personaggi come Dino Buzzati, Emilio Isgrò, Eugenio Montale. Con tutti loro, Vanni Scheiwiller, che gli affidava una parte dei suoi libri.

"Con l'andare del tempo, il Giorgio - ricorda l'amico Andrea Kerbaker, curatore della mostra - ha preso in mano la tipografia proseguendo naturalmente in quel solco: ecco libri d'artista, plaquette raffinate, edizioni in poche e pochissime copie fatte quasi solo per soddisfare il proprio piacere. Una produzione che copre più di 50 anni, ma che non troppi conoscono appieno, perché lui amava starsene dietro le quinte, felice quando un lavoro era riuscito bene".

"Giorgio - aggiunge Kerbaker, il 'padrone di Kasa' - ci ha lasciato nell'estate del 2018, d'improvviso, senza far rumore, nel suo stile sobrio e defilato. Ci pare il minimo ricordarlo con una mostra dove esporre alcune delle sue cose più belle e originali. È uno degli appuntamenti di Big, la Biennale della grafica inventata da Francesco Dondina, che per l'occasione ha disegnato il manifesto" della mostra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA