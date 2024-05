M. Cristina Messa al vertice della Fondazione Balzan 'Premio'

Maria Cristina Messa è stata nominata presidente del Consiglio della Fondazione Internazionale Balzan 'Premio' di Milano.

Professoressa ordinaria di Diagnostica per immagini e radioterapia, università degli Studi di Milano-Bicocca, di cui è stata Rettore, nel 2021-2022 è stata ministra dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana. Membro del Consiglio 'Premio' dal 2022, Maria Cristina Messa succede nella carica di presidente al professor Alberto Quadrio Curzio che rimane in seno alla Fondazione in qualità di consigliere responsabile per le attività legate a IinteR-La+B e Annual Balzan Lectures. La Fondazione Internazionale Balzan, fondata nel 1956, opera attraverso due sedi. La Balzan 'Premio', a Milano, attraverso il Comitato generale Premi, sceglie le materie da premiare e seleziona le candidature. La Balzan 'Fondo', a Zurigo, amministra il patrimonio lasciato da Eugenio Balzan, per mettere a disposizione della Fondazione Internazionale Premio Balzan 'Premio' i mezzi finanziari necessari all'attuazione delle sue finalità.



