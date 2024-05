All'Università Cattolica di Milano il primo Animation day

Mettere in contatto gli studenti con il mondo dell'animazione, illustrando le opportunità professionali di un settore in continua crescita: è lo scopo del primo Animation Day che si terrà il 9 maggio 2024 all'Università Cattolica di Milano.

Il convegno, aperto a tutti, coinvolge i principali player dell'animazione italiana, da Showlab a T-Rex Digimation e Movimenti Production, in rappresentanza di Cartoon Italia, che si confronteranno in tavole rotonde e dibattiti. L'evento, che si svolgerà interamente in inglese, è realizzato dal corso di Laurea Magistrale dell'Università Cattolica The art and industry of narration: from literature to cinema and tv in collaborazione con Cartoon Italia.

"Da più di due decenni ormai siamo impegnati a rafforzare sempre più un polo dell'audiovisivo anche a Milano ed ergerla a capitale italiana dell'industria narrativa - afferma Armando Fumagalli, coordinatore dell'iniziativa, insieme a Raffaele Chiarulli dell'Università Cattolica - Nello specifico, questo Animation Day vuole dare voce a un settore, quello dell'animazione, capace di unire grande creatività e maestria tecnica e di offrire concrete opportunità professionali.

L'intenzione è che questa iniziativa possa diventare un appuntamento fisso che si affianchi a quello del Milano Pitch, che da 6 anni unisce le maggiori case di produzione dell'audiovisivo e le aziende dell'editoria a giovani autori lombardi".



