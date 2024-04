Scudetto Inter, Valentino Rossi: 'Lautaro top, è l'uomo dell'anno'

"In questa annata ci sono stati un sacco di protagonisti, tantissimi che hanno giocato bene e mi sono piaciuti: molto Dimarco, Mkhitaryan, Thuram. Ma secondo me l'uomo dell'anno è Lautaro Martinez, con i suoi gol ci ha portato su. È riuscito a segnarne tantissimi, tutti belli.

Quindi il protagonista principale è stato lui". A celebrare lo scudetto e la seconda stella dell'Inter è un tifoso d'eccezione come Valentino Rossi che nello speciale di Sky Sport 'Inter20' si unisce alla festa nerazzurra, elogiando in particolare il campione argentino.

Il pilota nove volte campione del mondo ha raccontato poi quando ha abbracciato la fede nerazzurra. "Sono diventato dell'Inter nel 1998, quando è arrivato Ronaldo il Fenomeno - ha detto Rossi - Ero sampdoriano. Poi nel '98 arrivò all'Inter Ronaldo il Fenomeno, mi sono appassionato moltissimo di calcio, sono andato a vederli molte volte a San Siro e quindi da lì sono molto molto interista".



