Niente informativa sulle sigarette elettroniche, sanzioni a Lodi

Violazioni in materia di informazione sulla sicurezza dei prodotti da utilizzare con le sigarette elettroniche sono stati riscontrate dalla Guardia di Finanza di Casalpusterlengo in 11 tabaccherie in provincia di Lodi. Le sanzioni che i titolari dovranno versare variano da 10mila euro a 25mila.

I finanzieri hanno verificato il mancato rispetto degli obblighi informativi e di comunicazione verso i consumatori in particolare su specifici stick che contengono una lamina che, se ingerita, potrebbe causare gravi lesioni. Sugli espositori di questi prodotti dovrebbe essere presente, in maniera visibile, un esplicito avviso che indichi la pericolosità per la salute e che i finanzieri nelle 11 rivendite non hanno trovato.

I titolari sono stati inoltre segnalati alla Camera di Commercio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA