Mostre e iniziative 'Con gli occhi del Duomo' di Milano

Da quando esiste la fotografia è il soggetto più immortalato di Milano da turisti e non solo. È il Duomo che anche oggi è punto di osservazione unico da cui guardare la città, testimone dei cambiamenti sociali, culturali e urbanistici che hanno segnato Milano. La Veneranda Fabbrica che, dal 1387, si occupa della sua tutela e valorizzazione, dedica un palinsesto di iniziative al rapporto tra la Cattedrale e la fotografia, dal titolo 'Con gli occhi del Duomo', un racconto per immagini a partire dagli scatti conservati nella ricchissima fototeca del suo archivio, costituita da oltre 90.000 immagini realizzate dalla seconda metà dell'Ottocento ad oggi. Main sponsor del progetto é GetYourGuide.

La prima iniziativa è la mostra 'Ritratto Duomo. Storia fotografica della Cattedrale e della sua Fabbrica', allestita dal 23 aprile al 23 luglio nel Museo del Duomo di Milano. "Il Duomo, da sempre, è l'immagine di Milano nel mondo - ha commentato Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica -. L'immagine, nel caso del Duomo, non è solo memoria, ma è il filo che collega il passato al nostro presente e al futuro della città".

La prima fotografia che apre la mostra risale agli anni '50 dell'800, si tratta di una tecnica a carta salata, una foto scattata da un campanile che mostra una città totalmente diversa da oggi su cui svetta la mole del Duomo. Il percorso si chiude con un bellissimo video in time-lapse che racconta l'evoluzione di Piazza Duomo dalla metà dell'Ottocento ai giorni nostri, realizzato da VideoZone.

Dal 23 aprile al 26 maggio, Corso Vittorio Emanuele II ospiterà 'Dalla memoria al futuro. Il Duomo di Milano e la sua Fabbrica': un'esposizione lungo il percorso tra Piazza del Duomo e Piazza San Babila. Protagoniste le fotografie provenienti dall'Archivio della Veneranda Fabbrica, riprodotte su pannelli.

Inoltre, grazie alla collaborazione con IGPDecaux, un tram Atm 'Darsena' sarà decorato - anche al suo interno - con le più belle immagini della mostra.

Infine, per la terza iniziativa, a partire dal 6 giugno, con l'apertura serale delle Terrazze del Duomo il giovedì, la visita sarà impreziosita da alcune riproduzioni di immagini dall'Archivio della Veneranda Fabbrica con vedute storiche sulla città.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA