Giro: Cairo, 'Pogacar strepitoso, ad Oropa come Pantani'

"Siamo onorati del fatto che Pogacar venga al Giro d'Italia. Per lui è una tappa importante della sua carriera, è in una forma strepitosa. Avendo visto il percorso, lui sa che deve essere immediatamente acceso perché la seconda tappa arriva ad Oropa in una salita importante che ricorda il nostro grande Marco Pantani e la sua straordinaria impresa di 25 anni fa". Così il patron del Giro d'Italia, in quanto presidente di Rcs Mediagroup, Urbano Cairo, commentando l'ultima impresa dello sloveno, la fuga vittoriosa alla Liegi-Bastogne-Liegi. "Lui è in grande forma - aggiunge Cairo - però il Giro ci ha educato a tante sorprese. Credo che sarà una corsa anche quest'anno molto molto competitiva e molto ingaggiante da subito con tanti corridori che daranno battaglia".

Cairo, inoltre, presenta la nuova partnership con Eataly, che diventa lo sponsor della Maglia Bianca, riservata al miglior giovane della corsa: "Eataly è un brand internazionale che proprio come il Giro d'Italia è un messaggero del made in Italy - afferma Cairo -. Da sempre, Eataly porta nel mondo l'eccellenza dell'enogastronomia italiana mettendo l'accento sulle qualità dei nostri prodotti, sulla loro autenticità e sulle caratteristiche peculiari che rendono il settore food italiano il numero uno a livello globale".

"Siamo molto contenti di questa partnership che ha generato molto entusiasmo in azienda. Ci permette di entrare nel mondo dello sport attraverso una istituzione come il Giro d'Italia, con un richiamo alla candidatura della cucina italiana come patrimonio Unesco - afferma il ceo di Eataly, Andrea Cipolloni -. Essere sulla maglia dedicata al vincitore della classifica dei giovani è un ulteriore motivo di grande soddisfazione è un premio, e al contempo un augurio, per una pagina ancora tutta da scrivere".



