La 'second life' degli alberi alla Milano Design Week

E' nata in seguito al violento nubifragio che ha colpito la città il 25 luglio 2023, causando l'abbattimento di oltre 5.000 alberi, la mostra Second Life: 10 alberi per 10 totem d'autore, inaugurata nel cuore della Milano Design Week 2024. Il progetto, a cura della designer Nicoletta Gatti, vuole accendere i riflettori su una delle tematiche di forte dibattito della contemporaneità: il rapporto tra individuo, città e natura. Gli alberi, definibili veri e propri attori della memoria storica meneghina, rinascono grazie alla creatività di dieci designer selezionati dalla curatela: Alessandra Baldereschi, Elena Salmistraro, Federico Peri, Francesco Meda, Giulio Iacchetti, Marco Piva, Mario Trimarchi, Nicoletta Gatti, StudioPepe e Zanellato/Bortotto.; Attraverso i totem in mostra prendono forma, con toni narrativi differenti, le sensazioni e gli stati d'animo legati alla ciclicità della vita. Un percorso-labirinto delinea un mondo astratto, in cui generosità e vigore sussurrano il respiro arcaico degli alberi.





