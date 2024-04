In estate Cup unico sarà disponibile per 3 milioni di lombardi

Per quanto riguarda il Centro unico di prenotazione in Lombardia "le ditte che hanno vinto l'appalto stanno lavorando ventre a terra. Tra giugno e luglio partiremo con i primi 3 milioni di lombardi che potranno usufruire del Cup unico", ossia "tutta la provincia di Brescia, ospedali pubblici e privati della provincia, e il Centro diagnostico italiano che ha diversi ambulatori in tutta la Regione. Il totale di quelli che potranno usufruirne è un terzo dei cittadini della Lombardia". Lo ha fatto sapere l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso a margine di una conferenza stampa al Besta di Milano.

"A fine anno - ha aggiunto - avremo altri 3-4 milioni di cittadini in altre province che potranno entrare in questo sistema. Per fine anno avremo più del 60% delle attività che verranno utilizzate attraverso il Cup unico. Poi durante l'anno prossimo il funzionamento del Cup verrà ultimato. Sono molto ottimista".

Ad ogni modo "non sarà l'unico modo per risolvere il problema delle liste d'attesa. Andremo in giunta lunedì con una delibera molto importante dove indichiamo, ospedale per ospedale, pubblico e privato, i numeri delle prestazioni che ognuno di loro dovrà realizzare durante l'anno" ha concluso Bertolaso.





