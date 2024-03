Trovato in stazione a Milano il sedicenne scomparso

E' stato trovato questa mattina in stazione Centrale a Milano Edoardo Galli il sedicenne scomparso lo scorso 21 marzo da Colico (Lecco) il ragazzo stava facendo il biglietto per rientrare a casa.

Lo ha riconosciuto una coppia di viaggiatori, che, immediatamente, ha avvisato personale dipendente di Fs Security che, a sua volta, ha richiesto l'intervento della Polizia Ferroviaria. Sul posto sono subito arrivati dal Lecchese i genitori per riabbracciarlo. "Non ho più lacrime" ha detto il papà Alessandro ringraziando le forze dell'ordine, amici, e tutti quelli che sono stati loro vicini in questi giorni, alla fine di quella che ha definito "una settimana terribile".

"La cosa più bella - ha aggiunto - è che sta benissimo", mentre dove sia stato e con chi "è la cosa che ci interessa meno". Anche il nonno Franco, intervistato da Mattino 5 ha parlato della "fine di un incubo. Ora torniamo a vivere".

Il ragazzo, dopo essersi allontanato da casa, era arrivato in bus al confine con il Montenegro. Qui, data l'attivazione dei canali di cooperazione internazionale era stato controllato la notte del 27 marzo dalla polizia croata, esattamente al confine di Karasovici-Sutorina ed era stato scoperto. Perciò è rientrato in Italia dove questa mattina è stato riconosciuto in stazione Centrale. s

