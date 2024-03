Edoardo era arrivato al confine con il Montenegro

Era arrivato fino in Montenegro Edoardo Galli, il 16enne scomparso da Colico il 21 marzo scorso e ritrovato oggi in stazione Centrale a Milano. Il giovane - a seguito dell'attivazione di tutti i canali di cooperazione internazionale di polizia da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Lecco - era stato controllato la notte del 27 marzo dalla polizia croata al confine di Karasovici-Sutorina con il Montenegro. Il ragazzo - hanno spiegato i carabinieri di Lecco - vistosi scoperto era rientrato in Italia ed è stato riconosciuto grazie alla diffusione delle immagini delle telecamere di sorveglianza



Riproduzione riservata © Copyright ANSA