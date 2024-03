Sostenibilità idrica, Proger pubblica le nuove linee guida

Analizzare il tema della sostenibilità idrica da un punto di vista ambientale, tecnico, legislativo, politico e sociale per proporre un modello circolare virtuoso, replicabile in contesti socioeconomici e territoriali diversi. In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua sono state pubblicate le 'Linee Guida per la Sostenibilità Idrica Territoriale', il documento alla base del progetto ideato e coordinato da Proger, società di engineering & management, nell'ambito del gruppo di lavoro di Assoreca, l'associazione che rappresenta le maggiori società di ingegneria ambientale in Italia.

Le linee guida, tra le altre cose, si concentrano sull'utilizzo dell'acqua, sulla valutazione dei rischi come le siccità, le alluvioni o l'abbassamento delle acque di falde, sull'approvvigionamento idrico e sul monitoraggio delle acque superficiali.

Una risposta "operativa e gestionale" che si inserisce in un quadro che necessita di un "profondo rinnovamento", come evidenziato anche nel rapporto 'Water Economy in Italy' pubblicato da Proger nei primi mesi del 2023, cui tra pochi mesi seguirà un secondo documento focalizzato sulle migliori tecnologie oggi esistenti nel settore.

"Sempre più chiaramente si sta palesando un cambiamento importante a livello della distribuzione delle precipitazioni durante l'anno, con una drammatica alternanza di fenomenologie di segno opposto, passando da dissesti per eccesso di acqua a periodi di siccità" commenta Marco Sandrucci, responsabile del dipartimento Ambiente e Geologia di Proger.

"Scopo del documento - aggiunge - è anche quello di dare indicazioni operative per fare fronte non solo al susseguirsi sempre più frequente di crisi idriche, ma anche alla concomitante non corretta e ottimale gestione dell'acqua, e per questo abbiamo sentito l'urgenza di intervenire per portare all'attenzione degli enti competenti una formulazione metodologica che risulti efficiente e sostenibile".



