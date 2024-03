In due in sella a un "Ciao" rubato in Svizzera, denunciati

Viaggiavano in due in sella a un vecchio ciclomotore "Ciao" che è risultato rubato in Svizzera.

Per questo, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Como hanno denunciato due stranieri per ricettazione e uno dei due ha anche ricevuto l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.

Le volanti sono intervenute in città dopo una telefonata giunta al 112, in cui si segnalavano due persone che erano entrate in una proprietà privata per poi andarsene. I poliziotti hanno rintracciato i due mentre, in sella al motorino con targa elvetica, stavano andando verso il centro di Como. Erano un 28enne marocchino, senza fissa dimora, e un 18enne tunisino, con svariati alias e precedenti di polizia.

Dagli accertamenti eseguiti tramite il Centro per la Cooperazione di Polizia Doganale di Chiasso è emerso che il ciclomotore era stato rubato la notte precedente a Balerna (Svizzera) ) e che la proprietaria, stava andando alla Polizia cantonale per sporgere la denuncia.

I due stranieri sono stati quindi portati in questura, dove sono stati denunciati per la ricettazione del motorino e per le violazioni in materia di immigrazione. Nei confronti del marocchino di 28 anni è stato emesso l'ordine del questore a lasciare entro sette giorni l'Italia, mentre il vecchio "Ciao" è stato riconsegnato alla proprietaria.



