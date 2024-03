Imparare a leggere e ordinare gli archivi, il convegno a Milano

Gli archivi possono e devono essere riordinati, descritti e comunicati, una lettura che si snoda attraverso due concetti contigui e ben identificabili: l'eredità e la contemporaneità. Argomenti che saranno al centro del convegno del 22 marzo 'Leggere l'archivio e i suoi segni' organizzato dalle 9:30 al Palazzo Lombardia di Milano a cui interverrà anche il direttore dell'agenzia ANSA Luigi Contu.

La prima sessione dell'evento prenderà avvio da un approccio letterario e scenico al documento di archivio, contraddistinto da un costante esercizio di equilibrismo tra più mondi, per poi confrontarsi con la necessità dell'organizzazione della conoscenza nell'epoca del digitale e infine arrivare alla tutela e conservazione delle memorie future.

Nella seconda sessione del convegno, attraverso la necessaria ridefinizione semantica del concetto e della forma dell'archivio, verranno portati come case histories l'utilizzo e la costruzione esempi di un archivio spontaneamente legato alla stretta attualità del mondo come quello dell'ANSA, con un confronto anche sull'intelligenza artificiale per analizzare come l'accesso al patrimonio documentario sia in trasformazione e richieda strategie per un suo utilizzo etico ed efficiente.

Un focus sarà dedicato alle nuove forme di linguaggio soprattutto nella produzione di videogiochi, settore che utilizza sempre più spesso informazioni e immagini provenienti da archivi, sollevando un tema inedito: riflettere su un ruolo attivo delle fonti d'archivio nella produzione di giochi può essere, infatti, una grande opportunità per avvicinare e coinvolgere nuovi pubblici, anche più giovani.





