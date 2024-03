'Sognare non costa nulla', nuovo podcast su giovani e politica

Un nuovo podcast su giovani e politica, anzi un podcast per creare un ponte fra i giovani e la politica, per affrontare i temi che a loro interessano: è questo 'Sognare non costa nulla' format in otto puntate ideato da Filippo Lera e Maria Lippari, due laureati dell'università Cattolica, dove lei è ora dottoranda, entrambi impegnati nell'associazione studentesca Club Diplomatici.

L'idea è nata dopo le elezioni del 2022, alla luce della affluenza bassa soprattutto fra i ragazzi.

Alla presentazione oggi alla Cattolica di Milano erano presenti anche la giornalista di Sky Mariangela Pira e Patrizia Catellani, docente di Psicologia, comunicazione e leadership politica che è protagonista della seconda puntata, e Alessandro Galli di Podcastory, che ha prodotto il podcast.

La prima delle otto puntate è disponibile da ieri sulle maggiori piattaforme. Fra i prossimi intervistati il leader dei 5 stelle Giuseppe Conte, quello di Azione Carlo Calenda, lo psichiatra Paolo Crepet e Paolo Denedai, fondatore di We Road.





