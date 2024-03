Pugilato: Sella da Venezuela al sogno Parigi,'perdo ma combatto'

"Ci riproverò. La boxe è un divertimento. Ho perso, ma sul ring ho sorriso".

Sorride davvero Eldric Sella, mentre l'arbitro assegna la vittoria ai punti con verdetto unanime a Robby Gonzales, durante la seconda giornata del torneo preolimpico di pugilato in corso di svolgimento a Busto Arsizio, nel Varesotto. Sella ha partecipato al Boxing road to Paris di Busto sotto l'insegna Brt, quella dei rifugiati politici. Insegna sotto la quale disputò anche i Giochi di Tokyo 2020, quando venne fermato dall'arbitro dopo soli 67 secondi del match per ko tecnico.

Sella divenne simbolo mediatico della perseveranza di chi, scappando dal Venezuela di Maduro, era riuscito a raggiungere comunque il sogno olimpico. "Proverò comunque a ottenere il pass per le Olimpiadi", spiega Sella a Busto Arsizio, dopo aver perso contro l'americano Gonzales, già campione del mondo dei massimi leggeri nel 2021. "Non è facile competere ad alti livelli, soprattutto contro un atleta che è una speranza olimpica per gli Usa, ma per me può solo andare meglio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA