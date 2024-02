Guida falso taxi e fugge a Polizia locale, arrestato a Milano

Era alla guida di un falso taxi ed era senza patente. E' stato arrestato dagli agenti dell'Unità Radiomobile della Polizia locale di Milano, dopo un inseguimento dalla stazione Centrale fino a piazza del Cimitero Monumentale, durante il quale ha speronato la vettura dei vigili e fatto cadere un motociclista che non ha riportati ferite serie.

La patente gli era stata ritirata sempre per aver usato un'auto come taxi senza licenza. L'episodio è accaduto stamani, quando gli agenti in servizio per il contrasto all'abusivismo taxi hanno controllato un'auto pubblica mentre stava partendo con già il passeggero a bordo.

Il taxista, italiano di 44 anni, ha fatto scendere il cliente ed è fuggito, inseguito dalla Polizia locale. Bloccato nel traffico, ha inserito la retromarcia tamponando l'auto degli agenti, cercando di metterla fuori uso.

L'inseguimento è invece proseguito e il falso taxi ha urtato un motociclista facendolo cadere. Poco dopo, in prossimità di piazza Baiamonti, gli agenti della Locale sono riusciti a superarlo e bloccargli la strada ma l'uomo ha speronato la vettura della pattuglia, proseguendo nella fuga. E' stato fermato in piazza Cimitero Monumentale grazie all'aiuto di un equipaggio di rinforzo.

Il conducente è stato accompagnato all'Ufficio centrale arrestati e fermati della Polizia locale e il veicolo sottoposto a sequestro. Il motociclista urtato ha rifiutato i soccorsi.





