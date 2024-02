Rennes batte Milan 3-2 nel ritorno dei play off di Europa League. La squadra di Stefano Pioli all'andata aveva vinto per 3-0 e quindi si qualifica per gli ottavi di finale. Queste le reti della partita di oggi: nel pt 11' Bourigeaud, 22' Jovic, nel st 9' e 23' Bourigeaud su rigore, 13' Leao.



