Uchida regala a Milano le tre sonate finali di Beethoven

A settantasei anni Mitsuko Uchida ha una maturità interpretativa innegabile, che ha confermato anche ieri nel concerto che ha tenuto per la Società del Quartetto al Conservatorio di Milano.

Il programma, totalmente dedicato alle sonate di Beethoven, ha permesso di apprezzare appieno tutte le sfumature del suo tocco.

"I grandi compositori cambiano. Tu cambi e loro cambiano con te" ha spiegato alcuni anni fa in una intervista la pianista, che a più riprese in carriera è tornata sul compositore tedesco (ma anche Mozart di cui ha inciso tutte le sonate). Le ultime tre sonate di Beethoven (30,31 e 32) sono un suo 'cavallo di battaglia' con tanto di incisioni discografiche. Ma l'esibizione, soldout, dal vivo è stata una cosa diversa, capace di grande forza ma anche di estrema delicatezza in un silenzio assoluto continuato per lunghi secondi dopo la fine di ogni composizione, prima che esplodesse l'applauso del pubblico.





