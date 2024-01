Rabbino capo Milano, dal 7 ottobre antisemitismo triplicato

"Abbiamo un aumento di antisemitismo incredibile, secondo un calcolo del Cedec, Centro di documentazione ebraica contemporanea, dal 7 ottobre si sono triplicati gli episodi di antisemitismo. Chiediamo che ci si renda conto di quello che sta succedendo, cioè che sono calati i freni inibitori dell'antisemitismo". È l'allarme lanciato dal Rabbino capo di Milano, Alfonso Arbib, arrivando al Memoriale della Shoah dove si tiene un dialogo con l'arcivescovo della città, monsignor Mario Delpini.

"Noi stiamo assistendo a un nuovo antisemitismo, è un virus che per sopravvivere muta - ha aggiunto -. In questo momento ha il punto centrale nel conflitto medio-orientale e nell'odio contro Israele".

"Sono due le cose che personalmente mi preoccupano molto. La prima è il fatto che colpisca i giovani, noi abbiamo alcune statistiche che fanno paura. La seconda è che è un antisemitismo che ha l'obiettivo di essere buono, si tratta cioè di persone che pensano di difendere gli oppressi e combattere per il bene - ha concluso -. Questa forse è una cosa da chiarire perché l'antisemitismo è sbagliato anche quando dietro ci sono buone intenzioni o si fingono buone intenzioni".



