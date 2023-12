L'arcivescovo di Milano con i poveri all'Opera Cardinal Ferrari

Sono stati 250 i senza dimora, a fronte dei 180 nel 2022, che hanno preso parte oggi al Grande Pranzo di Natale dell'Opera Cardinal Ferrari, che "ha visto - sottolinea l'Opera stessa - una grande affluenza e numeri aumentati rispetto allo scorso anno". Al pranzo ha partecipato anche l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

"È una benedizione del Signore il nostro ritrovarci qui, in questa casa, con coloro che vi trovano rifugio e aiuto. Signore benedici coloro che la tengono viva. Ma benedici anche le nostre ferite e ciò che ci fa soffrire perché noi troviamo conforto anche per quei punti oscuri della nostra vita per cui non riusciamo a perdonare, aiutaci perché troviamo la forza nel tuo spirito" ha detto l'arcivescovo che stamani ha celebrato la messa di Natale in un Duomo gremito. "Per gli oltre 2000 senza dimora del milanese è stato un autunno difficile e ora una stagione invernale che si sta dimostrando particolarmente rigida. È per tutti loro che Opera Cardinal Ferrari apre le sue porte anche a Natale per godere di un prezioso momento di convivialità e condivisione", sottolineano i responsabili mentre Pasquale Seddio, presidente di Opera Cardinal Ferrari, ha spiegato che nel 2022 la struttura ha visto accolte mediamente 500 persone al giorno, sette giorni su sette, un aumento del +39% dei tesserati rispetto al 2021.

Nel 2023 vi sono stati oltre 44mila ingressi al centro diurno, quasi 42mila ingressi in mensa, 13mila colazioni offerte, e oltre 2000 pacchi viveri distribuiti alle famiglie in difficoltà del territorio milanese.



