Arcivescovo di Milano a Natale invoca pace per la Terrasanta

"Invochiamo la pace per tutti i popoli, per la terra dove Gesù è nato". Monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, ha chiesto che cessi la violenza in Terrasanta e per tutti i popoli durante la messa di Natale che ha celebrato stamani in Duomo.

Il pontificale è stato invece incentrata sull'invito a vivere il Natale in modo profondo e non consumistico: "Ci sono quelli che vogliono cancellare il Natale e le feste di Natale, preferiscono godersi le vacanze d'inverno".

Dall'arcivescovo quindi l'esortazione a "non rassegnarsi alla banalità", vivendo anche i riti del Natale con profondità.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA