Siae Music Awards, tra i vincitori Vasco, Baglioni e i Maneskin

Vasco Rossi, Claudio Baglioni, i Maneskin e i Pinguini Tattici Nucleari sono tra i vincitori della prima edizione dei Siae Music Awards, annunciati ieri al Superstudio di Milano nella serata clou della Milano Music Week.

I premi - nati per celebrare gli autori e gli editori italiani di maggior successo nel nostro Paese e all'estero - hanno portato sul palco, animato da Alessandro Cattelan e dai suoi fedeli Street Clerks, brani e autori top in base alle rilevazioni dei consumi di musica certificati da Siae e delle royalties distribuite e pagate nel 2023.

Vasco Rossi ha trionfato nelle categorie Miglior Live Concert e Canzone Locali Con Musica Live per Albachiara; doppietta anche per i Pinguini Tattici Nucleari, con i riconoscimenti per la Canzone Radio per Giovani Wannabe e Riccardo Zanotti come Autore Audio Streaming.

I vincitori delle altre categorie sono stati: Afrodite per Canzone locali da ballo con musica live, Mi fai impazzire per Canzone Club, L'amour toujours per Canzone locali con musica. E ancora I wanna be your slave dei Maneskin è la Canzone Italiana all'Estero, Canzone Online è Thunder; La stranezza ha vinto come Colonna Sonora Cinema, Sopravvissuti come Colonna Sonora Tv.

Miglior autore Video Streaming è Davide Petrella, Claudio Baglioni ha trionfato nella categoria Miglior live recital.

Salito sul palco, Baglioni ha ricordato di essere iscritto alla Siae da 53 anni. "Ho capito che se vuoi vincere un premio per i concerti ne devi fare veramente tanti: io ne ho fatti 156 in 400 giorni. Facciamo gli auguri a questa prima edizione dei Siae Music Awards: di solito i premi guadagnano consistenza e importanza nel tempo, ma penso sarà dura trovare dei premiati importanti come quelli di stasera".



