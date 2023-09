Autostrade inaugura la 5/a corsia dell'A8 tra Lainate e l'A9

Autostrade per l'Italia ha inaugurato il primo tratto a 5 corsie della rete nazionale sulla A8 tra Lainate (Milano) e il bivio con la A9 per Chiasso (Svizzera). Al taglio del nastro dei 4,4 Km circa della nuova corsia è intervenuto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

Presenti anche la presidente della società Elisabetta Oliveri e l'amministratore delegato Roberto Tomasi. A 100 anni dall'inaugurazione della stessa Milano Laghi (A8) la presidente Oliveri si è detta "orgogliosa dell'intervento che riguarda la prima autostrada italiana, pensata da persone che hanno avuto una visione del futuro". "Allora - ha aggiunto - c'erano 87mila automobili in Italia, oggi invece ce ne sono 87 milioni e nella sola tratta interessata dalla 5/a corsia transitano 170 mila veicoli al giorno che raggiungono le 200mila unità nei periodi di picco". "Per diversi decenni - ha aggiunto - la Milano Laghi è stata l'unica autostrada italiana e si è dovuta aspettare la A1 per cambiare la fisionomia del sistema".

"Oggi come allora - ha concluso la presidente di Autostrade per l'Italia Oliveri - vogliamo essere ispirati dalla stessa visione del futuro, per autostrade sostenibili e ricche di tecnologia". "Ancora una volta - ha commentato l'amministratore delegato Roberto Tomasi - nel raggiungimento di questo obiettivo è stato fondamentale l'assetto sinergico del nostro gruppo che ha visto schierate le diverse società controllate a partire da Amplia per le costruzioni". "Grazie ad essa - ha spiegato - è stato possibile imprimere un'accelerazione ai lavori negli ultimi 12 mesi, incrementando la produttività molto più del doppio". Tomasi ha poi sottolineato come "l'88% dei materiali di scavo è stato riutilizzato in attività di costruzione previste dall'intervento". "L'opera - ha aggiunto - ha un sistema di drenaggio chiuso e controllato al 100% per la tutela delle acque e Autostrade ha previsto la piantumazione di 10 ettari di specie arboree autoctone in prossimità dell'abitato di Lainate, in grado di "assicurare una riduzione delle polveri sottili fino al 40%".



