Da Hui l'Oriente incontra l'Occidente

Hui Zhou Zhao, la signora della moda cinese che ama l'Italia e sfila da tempo a Milano con la sua linea Hui, dedica la sua collezione per la prossima estate alla forza tranquilla delle donne capaci di vincere le battaglie senza fare le guerre come - racconta - la regina del popolo Miao che, secondo la leggenda, riuscì a salvare l'identità della sua gente dagli invasori nascondendo tra i ricami degli abiti i simboli di status, storia e cultura impressi sui sigilli imperiali.

Le donne Miao sono famose per il loro abbigliamento estremamente colorato e decorato dai preziosi ricami che le madri insegnano a fare alle figlie fin dalla più tenera età. Da qui l'idea di una moda con stampe e ricami che enfatizzano grafiche e disegni geometrici e floreali, ma con forme moderne pur conservando la caratteristica orientale del collo alla coreana, del taglio a kimono, del pijama-smoking.



