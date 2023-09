Risoluzione consensuale del contratto tra il Monza e Giovanni Stroppa. L'ex allenatore dei biancorossi, esonerato proprio un anno fa dalla neopromossa brianzola e ancora sotto contratto, sta per diventare l'allenatore della Cremonese. Il Monza, nel salutare Stroppa, lo ricorda "sempre con stima e affetto per aver portato il Monza a una storica promozione in serie A".



