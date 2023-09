Champions: Howe, contro il Milan sarà partita complicata e ardua

"Sarà una partita complicata, loro hanno tanta qualità e un allenatore fantastico. La sfida che ci aspetta è molto ardua": così il tecnico del Newcastle, Eddie Howe, in conferenza stampa a San Siro presenta la sfida contro il Milan a San Siro, debutto stagionale di Champions League.

Un incontro con i media che avviene in tarda serata, perché il club inglese ha avuto problemi con il volo, tra ritardi e maltempo. Il Newcastle si è messo in viaggio alle 14 per arrivare solo alle 21 a San Siro, ma prima di partire l'allenatore ha avuto tempo di svolgere la rifinitura: "Se ci fossimo mossi prima non avremmo potuto fare il lavoro tattico e per me è molto importante - ha spiegato -. È parte del lavoro che facciamo. Purtroppo non abbiamo controllo sul traffico aereo. È stata una giornata molto lunga per tutti noi, è stato un giorno eterno. Abbiamo anche fatto un allenamento di preparazione, abbiamo provato a fare il meglio. È stato tutto molto stancante".

"L'obiettivo in Champions? Vogliamo fare del nostro meglio, non è un segreto - ha concluso Howe -. Vogliamo mostrare il miglior stile di gioco".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA