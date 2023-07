Maltempo, assessore Milano: 'In oltre 230 al lavoro per strada'

Sono state circa 1.400 le richieste di intervento a Milano dopo la burrasca che si è abbattuta sul capoluogo lombardo: di queste circa 600 risolte tra ieri e oggi.

A spiegarlo è l'assessore alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, il quale rende noto che sono state oltre 230 le persone in strada al lavoro tra Protezione civile, militari, vigili del fuoco, squadre che si occupano del verde a cui va aggiunto il personale del Nucleo interventi rapidi del Comune, Amsa, MM e Atm.

Sono stati circa 60 mezzi impiegati, tra cui i mezzi militari e dei Vigili del fuoco,. Tra questi sei autoscale, due escavatori, due mezzi pesanti con ragno, camion ribaltatori.

Sono state infine individuate e allestite quattro aree per lo stoccaggio di alberi e rami tolti dalla strada.

Restano alcune criticità soprattutto sulle linee aeree di tram e filobus, per esempio la 90/91, anche se il 60% del trasporto pubblico è stato ripristinato con Atm.



