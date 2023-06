Hernandez, Maignan e Leao, post pro Maldini sui social

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Theo Hernandez, Mike Maignan e Rafael Leao: tre tra i più rappresentativi giocatori del Milan esprimono la loro vicinanza a Paolo Maldini, dopo la chiusura del rapporto con la società. Il francese, attraverso i social, scrive che è "Triste dover dire addio a qualcuno che si è fidato di me e mi ha aiutato a diventare il giocatore che sono. Ti auguro il meglio e che la vita ci riporti insieme", corredato dall'hashtag "SempreMaldini" che ritocca il tradizionale #sempremilan abbinato al club.

Qualcosa di simile lo ha postato Mike Maignan, che al suo milione e trecentomila follower ha mostrato nelle stories la foto del suo arrivo in rossonero, proprio accanto a Maldini.

Massara e all'ex ad Gazidis, con la scritta "Sempre Milan" sovrastata da un piccolo punto di domanda.

Anche Leao ha affidato a Instagram il suo pensiero per Maldini, prima con un video che mima la bocca cucita, poi con quattro foto con l'ex direttore tecnico: "Un grazie non basta...una persona esemplare con un cuore immenso e una determinazione senza pari. È stato un piacere aver vissuto diversi momenti con te, tutto il meglio per il futuro". (ANSA).