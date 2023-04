Striscione per il sindaco di Pavia ricoverato al San Matteo

(ANSA) - PAVIA, 15 APR - "Sindaco, la tua Pavia ti abbraccia e ti aspetta!": il messaggio di augurio e di sostegno campeggiava oggi pomeriggio nello striscione esposto davanti al Dea del Policlinico San Matteo, dove da ieri pomeriggio è ricoverato Mario Fabrizio Fracassi, trasportato d'urgenza in ospedale dopo un malore. Il sindaco leghista, dal 2019 alla guida di una giunta di centrodestra, resta per il momento in terapia intensiva. a scopo prudenziale e sotto osservazione. Dal San Matteo fanno sapere che le sue condizioni rimangono stabili e, al momento, non destano particolari preocupazioni.

A manifestare solidarietà a Fracassi sono stati diversi assessori della sua giunta, alcuni consiglieri comunali, la deputata Paola Chiesa di Fratelli d'Italia, l'europarlamentare Angelo Ciocca, altri politici e simpatizzanti. A Fracassi sono giunti gli auguri anche dal ministro Matteo Salvini, leader nazionale della Lega, dal governatore lombardo Attilio Fontana. e dal fondatore del Carroccio Umberto Bossi.

"Chi lavora con lui, chi è al suo fianco nell'amministrazione della città ha voluto esprimere sostegno e conforto al primo cittadino - hanno sottolineato i partecipanti all'iniziativa -.

Abbiamo voluto far sentire il nostro affetto. Mario Fabrizio Fracassi è sindaco di Pavia da quattro anni, un leghista storico. La rigenerazione delle aree dismesse, dare un nuovo volto alla città, la valorizzazione di una città verde e sostenibile, garantire servizi vicini al cittadino, portare Pavia ad un 'nuovo Rinascimento' sono da sempre i punti cardine della sua attività amministrativa". (ANSA).