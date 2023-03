Scontro tra due auto nel Lecchese, muore un giovane

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Un giovane milanese è morto in un incidente in galleria sulla statale che unisce Lecco a Ballabio (Lecco). Lo schianto frontale con un'altra auto si è verificato poco dopo le 2 di stanotte nella galleria Santa Giulia, conosciuta anche per quanto accaduto nel dicembre scorso quando si verificò all'imbocco del tunnel la caduta di massi.

Il bilancio dello scontro è di un morto e di una giovane ferita. La vittima è un 26enne, di Segrate (Milano), che è morto sul colpo, mentre la giovane - 24 anni, residente nel Lecchese - è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all'ospedale Manzoni del capoluogo. Sul posto la Polizia Stradale di Lecco che ha effettuato i rilievi dell'incidente. (ANSA).