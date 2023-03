Figli coppie gay, con Bella Ciao via alla manifestazione a Milano

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Tanti palloncini rosa, le bandiere arcobaleno e le note di 'Bella, ciao'. Ha preso il via così a Milano, in piazza Scala, la manifestazione 'Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie' promossa da I Sentinelli, associazione Famiglie Arcobaleno e CIG Arcigay per protestare contro lo stop imposto al Comune alle trascrizioni dei figli di coppie dello stesso sesso. In piazza ci sono centinaia di persone tanto che piazza della Scala è quasi piena, tante le famiglie arcobaleno con i loro figli. Tutti indossano una maglietta rosa con la scritta "È l'amore che crea una famiglia", ma ci sono anche cartelli che recitano, "spiegate voi a mio figlio che non sono sua madre". Vladimir Luxuria modera l'evento a cui sono presenti fra gli altri Francesca Pascale e il segretario di +Europa Riccardo Magi.

La piazza di Milano applaude Elly Schlein

"Elly, Elly, Elly" e molti applausi. Così la piazza di Milano ha salutato la segretaria del Pd Elly Schlein che è arrivata in piazza Scala per la manifestazione promossa dalle associazioni Lgbtq+ e dalle famiglie arcobaleno per protestare contro lo stop imposto al comune alle trascrizioni dei figli di coppie dello stesso sesso. La segretaria del Pd, come tutti i politici presenti, non parlerà dal palco.

Organizzatori: 'Diecimila in piazza'. C'è anche Sala

Secondo gli organizzatori sono 10 mila le persone che sono scese in piazza a Milano per protestare contro lo stop imposto al comune alla trascrizione dei figli delle coppie di genitori dello stesso sesso. La manifestazione è stata promossa da I Sentinelli, Famiglie Arcobaleno e Arcigay. A sorpresa in piazza è arrivato anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che in un primo momento aveva detto che non avrebbe partecipato. "Sono sempre con voi, lo sono stato dal primo momento", ha detto portando il suo saluto dal palco.

Pascale: 'I diritti civili sono di tutti, anche di Giorgia Meloni'

"Elly Schlein mi piace molto come persona e come donna perché è una combattente. E' venuto il momento di smetterla con questi scontri tra destra e sinistra perché i diritti civili sono i diritti di tutti, anche di Giorgia Meloni e di sua figlia". Lo ha detto Francesca Pascale, la ex compagna di Silvio Berlusconi oggi spostata con la cantante Paola Turci, arrivando in piazza Scala a Milano dove si tiene la manifestazione promossa dalle famiglie Arcobaleno. "Dovrebbe riflettere perché non è una guerriglia tra chi è omosessuale ed eterosessuale", ha concluso.

Sala: 'Portiamo il tema in Parlamento'

"Voi dovete fidarvi dei sindaci. Il problema è evidente e importante e va portato in Parlamento. Dobbiamo stare insieme perché questo vuoto normativo si deve colmare - ha aggiunto Sala oggi pomeriggio a Milano -. Ma che utero in affitto, mettiamo davanti le storie delle famiglie. Questo fa un sindaco, guarda negli occhi le famiglie non sta seduto solo a raccogliere i voti. Io prometto solo quello che posso fare ma quello che prometto lo farò. Sono con voi".