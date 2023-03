Figli coppie gay, Sala: 'Così il governo umilia la società'

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - "Quello che noto in questo governo è una voglia di stravincere e passare anche sopra le istanze del Paese. Lo stravincere nella vita non va mai bene e il governo sta pensando di umiliare chi la pensa in modo diverso". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso della conferenza stampa di presentazione della manifestazione promossa dalle associazioni Lgbtq+ e delle Famiglie arcobaleno per protestare contro lo stop imposto al Comune di Milano alle registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali. "Non va umiliata la società e non vanno ignorate un certo tipo di istanze e su questo il governo si sta muovendo molto male - ha aggiunto -. Anche sul fatto di come stanno cercando di cambiare la legge per eleggere il sindaco. Abbiamo sempre detto tutti che è giusta con il ballottaggio, il disegno di legge che hanno presentato adesso punta a superarlo. Questo per un calcolo elettorale ma io dico che nella vita lo stravincere non va mai bene".

"Non mi sono pentito di quello che ho fatto in questi mesi, adesso sto cercando delle alleanze con sindaci nazionali ma anche internazionali" su questo tema, ha poi detto il sindaco, parlando dello stop imposto al Comune alla registrazione dei figli di coppie dello stesso sesso. "Io non escludo di trovare atteggiamenti anche più coraggiosi nel sistema dei sindaci e dei Comuni, voglio capire come e trovare una formula perché questo tema vada al di là di Milano". (ANSA).