Federico Romani (FdI) eletto presidente del Consiglio regionale

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - È Federico Romani di Fratelli d'Italia il nuovo presidente del Consiglio regionale della Lombardia. Eletto alla quarta votazione con maggioranza semplice, Romani ha ottenuto 45 preferenze su 78 consiglieri votanti. Le schede bianche sono state 27, una nulla.

Vittorio Sgarbi ha ottenuto due voti, uno per Alessandro Fermi, presidente del Consiglio uscente, uno per Pierfrancesco Majorino del Pd, uno per Lara Magoni, ex assessora al Turismo, Marketing territoriale e Moda.

Quarant'anni, figlio dell'ex ministro Paolo Romani, ha iniziato la sua esperienza politica a Monza come consigliere provinciale dal 2009 al 2018, quando è stato eletto in consiglio regionale. Nel 2020 è passato da Forza Italia a Fratelli d'Italia di cui è responsabile regionali della comunicazione.

A Romani, il presidente della Regione Attilio Fontana ha augurato "buon lavoro". "Lo ringrazio anticipatamente per il lavoro che farà" ha aggiunto prima di ricordare il suo predecessore Roberto Maroni.

"Oggi sarebbe stato il compleanno del defunto, e sempre ricordato con affetto, presidente Maroni al quale voglio che venga rivolto un applauso" ha detto. (ANSA).