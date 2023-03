Baustelle, esce il singolo "Milano è la metafora dell'amore"

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Esce il 17 marzo "Milano è la metafora dell'amore" per BMG, il nuovo singolo dei Baustelle, formazione composta da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi. Il nuovo brano anticipa l'album "Elvis", in uscita il 14 aprile.

Il nuovo brano "Milano è la metafora dell'amore" ci restituisce una fotografia nitida dell'hinterland milanese: la metropoli di Milano, la sua frenesia e la fauna che la abita viene catartizzata dal linguaggio poetico che unisce pregiudizi e verità in una descrizione sensoriale, tangibile e cinematografica. Milano, qui cantata con irriverenza e allegria dalla band, è la città in cui perdersi, è un'esperienza da voler tatuare sulla propria pelle.

"Avevamo bisogno da un po' di scrivere una canzone così: sfrenata e libera come il rock and roll, senza inibizioni e forse anche un po' senza senso. E poi che dire, Milano, anche nelle sue contraddizioni, ci intriga e seduce da sempre", racconta la band, che torna a raccontare con l'ormai solita dose di provocazione e di coscienza dei tempi attuali una città trasversale fatta di luoghi stereotipo, ma anche di verità nascoste, di pelle e immancabilmente di rock and roll.

Dopo il brano "Contro il mondo", "Milano è la metafora dell'amore" è il secondo brano estratto da "Elvis", il nono album in studio dei Baustelle in uscita il 14 aprile.

Ad aprile partirà l'instore tour che li porterà a Milano, Bologna, Torino, Firenze, Roma e Napoli. (ANSA).