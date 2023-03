Fontana: 'La nuova Giunta ha cominciato con grande entusiasmo'

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - "Ho accolto con piacere la richiesta di approfondimenti e l'entusiasmo con il quale tutti i componenti della nuova giunta hanno approcciato l'inizio formale dei nostri lavori. Da parte di tutti è emersa una grande voglia di fare e di proporre nuove idee". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la prima seduta di giunta.

Al centro dell'incontro sono state le linee fondamentali del Programma regionale di sviluppo, il principale documento di programmazione dell'ente, che individua gli obiettivi ritenuti strategici per i prossimi cinque anni.

Il programma "dovrà essere innanzitutto sostenibile", quindi da Prs diventa Prs-s, "seguendo le tre declinazioni di sostenibilità ambientale, economica e sociale" spiega il presidente, e sarà 'data driven', basato su una lettura sistematica dei dati. Fontana promette inoltre che "ogni anno la giunta dovrà essere in grado di dare conto ai cittadini dello stato di raggiungimento degli obiettivi prefissati, in una prospettiva di piena trasparenza e partecipazione". L'approccio del programma, suddiviso in sette pilastri, sarà 'trasversale' e non più declinato verticalmente, per singoli assessorati.

Nel dettaglio, le linee programmatiche riguarderanno una Lombardia 'connessa', 'al servizio dei cittadini', 'terra di conoscenza' e di 'impresa e lavoro', 'sostenibile', 'protagonista'. Infine, convergeranno in 'Lombardia Ente di Governo' gli obiettivi di autonomia, bilancio, programmazione, affari istituzionali, semplificazione e digitalizzazione. "È prevista anche la condivisione (del programma, ndr) con gli Stati Generali del Patto per lo Sviluppo, i cui componenti saranno chiamati a dare il proprio contributo di idee e osservazioni". Entro 60 giorni dall'insediamento della giunta, il PRSS della XII legislatura sarà presentato al Consiglio Regionale, cui spetta l'approvazione definitiva, prevista intorno a metà giugno. (ANSA).