Editoria: sabato a Milano la presentazione di 'Critica sociale'

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Dopo il numero speciale di fine settembre 2022, è in distribuzione da qualche giorno il primo numero della nuova serie di Critica Sociale, storica rivista socialista fondata da Filippo Turati nel 1891.

La nuova serie sarà presentata a Milano sabato 25 febbraio, alle ore 10.30, in quella che, da molti anni, è la casa della Critica: il Centro Internazionale di Brera, in via Marco Formentini 10, nella biblioteca che ne ospita l'archivio storico. Dopo i saluti del direttore responsabile, Stefano Carluccio, e dell'editore Giuseppe Sarno, la discussione, coordinata dal condirettore Massimiliano Amato e introdotta da Roberto Biscardini, vedrà la partecipazione di esponenti del mondo della cultura, dell'università, delle professioni, della politica e del sindacato. All'appello lanciato dal comitato editoriale della rivista, che ha come coordinatore scientifico Giovanni Scirocco, hanno risposto numerose personalità.

"La nuova Critica - spiega una nota della rivista - vuole essere uno strumento a disposizione degli sforzi volti a ricostruire un campo socialista in Italia dopo gli ultimi rovesci elettorali fatti registrare dal centrosinistra".

Al termine della manifestazione, una rappresentanza della direzione e del comitato editoriale renderà omaggio ai fondatori della rivista, Anna Kuliscioff e Filippo Turati, deponendo un fascio di fiori sotto le due targhe a loro dedicate nella Galleria Vittorio Emanuele II, che ricordano il luogo dove si trovava l'appartamento nel quale la coppia visse, e che dal 1892 al 1925 fu sede della redazione della rivista. (ANSA).