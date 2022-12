Sala, in Manovra per i sindaci non c'è nulla

(ANSA) - MILANO, 25 DIC - Ad avviso del sindaco di Milano, Giuseppe Sala , nella Manovra finanziaria "dal punto di vista dei sindaci non abbiamo nulla".

"Siamo in una situazione di grande difficoltà - ha detto Sala che stamani ha partecipato alla messa nel carcere milanese di San Vittore -, pur capendo le difficoltà che il governo ha, mai come quest'anno sono mancati i fondi per i Comuni".

"Speriamo che sia un passaggio temporaneo e che poi la questione venga risolta, perché così è molto difficile - ha concluso -. Saremmo costretti a tagliare dei servizi ed è incomprensibile, nel momento in cui si vuole e si deve ripartire dalla comunità, che non si dia questo supporto ai sindaci che, ovviamente, lo chiedono per la loro comunità". (ANSA).