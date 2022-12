A Natale il sindaco di Milano con comunità Sant'Egidio

(ANSA) - MILANO, 25 DIC - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha visitato due luoghi in cui Sant'Egidio organizza i pranzi con profughi, anziani, senza dimora, famiglie, bambini e adolescenti dei quartieri periferici, rom. Il primo cittadino del capoluogo lombardo ha incontrato alcuni degli oltre 1100 invitati e dei 400 volontari.

""Ringrazio la Comunità per l'impegno nella città. Milano c'è e dimostra di essere sempre solidale, di fronte a disuguaglianze ancora troppo grandi. Insieme ci impegniamo per l'accoglienza e l'integrazione di tanti. Continuate a portarci storie che ci aiutano a capire il mondo", ha detto Sala, salutando alcuni degli ospiti e dei volontari dei pranzi #NatalePerTutti organizzati da Sant'Egidio a Milano.

Il sindaco - spiega la comunità - ha salutato in particolare i rifugiati giunti con i corridoi umanitari dall'Afghanistan, la Libia, l'Eritrea, la Siria e l'isola di Lesbo: persone che, grazie al modello di accoglienza e integrazione proposto da Sant'Egidio, sono passate dalle persecuzioni, dai lager libici della guerra al vivere in casa, studiare a scuola e all'Università, lavorare e ricostruire il futuro. (ANSA).