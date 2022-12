Incendio in un cascinale nel Milanese, un morto carbonizzato

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - Una persona è morta nell'incendio di un cascinale che si trova in una zona rurale di Abbiategrasso, in provincia di Milano. I vigili del fuoco, intervenuti con 6 squadre e ancora al lavoro nella struttura in via Monterosa, hanno trovato all'interno dei locali un corpo carbonizzato. Sul posto indagano i carabinieri di Abbiategrasso.

