Torna la notte della moda, scuole aperte da Nord a Sud

MILANO, 06 OTT - Sono oltre 40 le città coinvolte nella notte della moda, organizzata da Confindustria Moda, la federazione che riunisce le associazioni del Tessile Moda e Accessorio Made in Italy, e Rete TAM, la rete nazionale a cui aderiscono 100 istituti dei settori Tessile, Abbigliamento e Moda in tutta Italia.

Per la quarta edizione delle Notti della Moda, il 7 e l'8 ottobre più di 30 istituti, distribuiti su tutto il territorio nazionale, apriranno le loro porte a chiunque desideri immergersi per una sera nella vita della scuola in un clima di festa tra lavori di studenti e insegnanti.

"Per l'industria italiana della Moda e dell'Accessorio - afferma Paolo Bastianello, Presidente del Comitato Education di Confindustria Moda - la formazione è una sfida da affrontare con la massima urgenza. Abbiamo un fabbisogno di competenze che, ad oggi, il sistema educativo non riesce a soddisfare appieno.

Nonostante gli indubbi passi avanti fatti negli ultimi anni, persiste infatti un mismatch fra la domanda del mercato del lavoro e l'offerta formativa del nostro sistema, che iniziative come le Notte della Moda mirano a contrastare".

"E' fondamentale - aggiunge Roberto Peverelli, Presidente Rete TAM - riuscire a creare un dialogo fra il sistema educativo e le imprese di ogni territorio, in modo da contrastare in maniera concreta la disoccupazione giovanile, ridurre la dispersione scolastica e creare valore per tutti coloro che investono e credono nel nostro progetto, famiglie e imprese" .

