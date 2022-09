Salvini, proporrò che Bossi sia nominato senatore a vita

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Umberto Bossi, che non è stato rieletto in Parlamento, dovrebbe essere nominato senatore a vita secondo il segretario della Lega Matteo Salvini.

"Bossi senatore a vita? Sarebbe il giusto riconoscimento dopo trentacinque anni al servizio della Lega e del Paese. Porterò avanti personalmente - ha assicurato - , sicuramente con l'appoggio non solo della Lega ma di tantissimi italiani, questa proposta". (ANSA).