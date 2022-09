Rapinano con pistola passanti, arrestati due ventenni

(ANSA) - AGRATE BRIANZA, 25 SET - Una coppia fuori da una pizzeria di Agrate Brianza (Monza), é stato il primo bersaglio dei due ventenni arrestati dai carabinieri per rapina e tentata rapina a mano armata ieri sera. Mentre la donna stava entrando nel locale, i due ragazzi hanno aggredito lui, rimasto in auto.

Lo hanno minacciato con la pistola perché gli desse il denaro che aveva con sé, e poi gli hanno spaccato con il calcio dell'arma il parabrezza. Pochi minuti dopo i due 20enni hanno aggredito due uomini usciti dall'oratorio, con lo stesso modus operandi, portandosi via una borsa con un cellulare.

"Ti sparo! Dammi tutti i soldi", avrebbe detto il 20 enne armato. Poco prima di mezzanotte infine, un gruppo di tre amici, che stavano chiacchierando appoggiati alle rispettive auto, hanno visto i due rapinatori arrivare dai campi. Insospettiti sono saliti in macchina nel tentativo di scappare, ma sono stati bloccati dal 20 che ha sfoderato la pistola. "Apri la porta, dammi i soldi altrimenti ti ammazzo!", ha detto al primo di loro che, però, ha ingranato la retromarcia, é scappato e ha fermato una gazzella dei Carabinieri a cui ha chiesto aiuto.

Cinque auto di militari sono poi state inviate all'interno della scuola dell'infanzia di via Don Gnocchi, sempre ad Agrate Brianza, dove era stata segnalata una presenza sospetta. Lì i carabinieri hanno stanato la coppia di rapinatori un erba.

(ANSA).