I vigili del fuoco di Milano in supporto nelle Marche

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Un team del Nucleo contrasto rischio acquatico dei vigili del fuoco di Milano composto da 9 persone è partito ieri sera ed è arrivato nella notte a Cantiano, nelle Marche, la regione colpita dal maltempo con un bilancio di almeno 7 morti.

Il gruppo di vigili del fuoco arrivato dalla Lombardia è stato dirottato al distaccamento di Cagli (Pesaro) e ha subito iniziato l'attività di soccorso.

"La Lombardia è disponibile a fornire supporto di ogni tipo in queste ore drammatiche" alle Marche devastate dal maltempo, assicura il presidente della Regione Attilio Fontana al suo collega Francesco Acquaroli oggi in una telefonata in cui gli ha anche espresso la sua "vicinanza, quella della Giunta regionale e di tutti i lombardi".

"Sono profondamente addolorato per le vittime - ha proseguito Fontana - e ho ribadito che la Lombardia è disponibile a fornire supporto di ogni tipo in queste ore drammatiche. Si tratta di tragici eventi che evidenziano, ancora una volta, come la lotta ai cambiamenti climatici non sia più rinviabile". (ANSA).