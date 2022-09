Fontana, Lombardia pronta a dare supporto a Marche

(ANSA) - MILANO, 16 SET - "La Lombardia è disponibile a fornire supporto di ogni tipo in queste ore drammatiche" alle Marche devastate dal maltempo: il presidente della Regione Attilio Fontana lo ha assicurato al suo collega Francesco Acquaroli oggi in una telefonata in cui gli ha anche espresso la sua "vicinanza, quella della Giunta regionale e di tutti i lombardi".

"Sono profondamente addolorato per le vittime - ha proseguito Fontana - e ho ribadito che la Lombardia è disponibile a fornire supporto di ogni tipo in queste ore drammatiche. Si tratta di tragici eventi che evidenziano, ancora una volta, come la lotta ai cambiamenti climatici non sia più rinviabile". (ANSA).