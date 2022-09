Aeroporti: Brunini (Sea), in agosto traffico a 90% pre Covid

(ANSA) - MILANO, 12 SET - "L'estate è andata abbastanza bene, molto al di sopra delle nostre aspettative: abbiamo recuperato e nel mese di agosto abbiamo fatto il 90% del pre Covid". Lo afferma Armando Brunini, amministratore delegato della Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Malpensa e Linate sui dati più recenti del traffico aereo nei due scali.

"Abbiamo un traffico intercontinentale che recupera più lentamente, con parti del mondo che sono ancora parzialmente chiuse, per esempio la Cina. Anche settembre sta andando bene: questo vale sia per Malpensa sia per Linate, anche se Linate recupera un po' di più perché ha un traffico prevalentemente domestico ed europeo", aggiunge Brunini a margine dell'inaugurazione della Superfast Charging Station installata in collaborazione tra Free To X, società del gruppo Autostrade, e Sea all'aeroporto di Linate.

"L'inquinamento dovuto all'anidride carbonica prodotta da autoveicoli che si muovono da e per gli aeroporti sono una componente importante e credo che nel giro di poco tempo, per usare il linguaggio della boxe, daremo un 'uno-due' all'aumento della CO2, perché a questa iniziativa si abbina l'apertura della metropolitana» M4 ormai prossima, spiega il ceo della Sea.

(ANSA).