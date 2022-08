Ecotessili, al via progetto pilota raccolta rifiuti tessili

(ANSA) - MILANO, 08 AGO - Partirà in autunno un progetto pilota per la raccolta, il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti tessili. Lo annuncia Ecotessili, consorzio nato per la gestione del fine vita dei prodotti tessili, promosso da Federdistribuzione e costituito nell'ambito del Sistema Ecolight.

L'obiettivo - spiega una nota - è mettere in campo modalità di raccolta che garantiscano la tracciabilità e la circolarità ambientale. Secondo l'ultimo rapporto pubblicato da McKinsey, ogni cittadino europeo produce più di 15 chili di rifiuti tessili in un anno, che hanno prevalentemente come destinazione finale la discarica o l'inceneritore. Il progetto pilota vedrà il coinvolgimento di realtà già impegnate nella gestione dei prodotti tessili dismessi, e andrà a inserirsi nelle azioni per la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (Serr), in programma dal 19 al 27 novembre e dedicata proprio ai rifiuti tessili.

"In attesa del quadro operativo di riferimento, il consorzio si sta attivando per individuare delle modalità di raccolta dei tessili che possano essere efficienti ma soprattutto efficaci - annuncia il direttore generale di Ecotessili, Giancarlo Dezio. - Di fatto, il primo passo per una gestione corretta di queste tipologie di prodotti dismessi, per impostare una raccolta che sia capillare e di qualità". (ANSA).