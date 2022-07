Sala, i nuovi studi Rai al Portello pronti a fine 2025

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - I nuovi studi della Rai di Milano al Portello saranno pronti per la fine del 2025. Lo ha annunciato sulle sue pagine social il sindaco, Giuseppe Sala.

"La Rai al Portello è finalmente realtà. Da anni si parlava del trasferimento della sede regionale nei padiglioni della vecchia fiera - ha spiegato -. Nel primo semestre 2023 inizieranno i lavori e i nuovi studi saranno pronti per fine 2025, prima quindi del grande appuntamento delle Olimpiadi invernali. Sono felice che il progetto stia prendendo forma, una grande opportunità sia per la Rai che per Milano". (ANSA).