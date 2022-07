Consigliere Pd: 'Intitolare sede Rai Milano a Raffaella Carrà'

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Intitolare i nuovi studi Rai del Portello a Milano, che saranno pronti entro il 2025, a Raffaella Carrà. È la proposta di Michele Albiani, consigliere comunale del Pd e attivista LGBTQ+.

"Un altro grande progetto per Milano, che merita un solo nome: Raffaella Carrà - ha commentato in una nota -. Sarebbe stupendo se la nuova sede Rai di Milano venisse intitolata a Raffaella Carrà, come simbolo della tv pubblica che vorremmo: più inclusiva, coraggiosa e vicina alle persone, chiunque esse siano". La presentatrice e icona della Tv italiana è scomparsa poco più di un anno fa. "Sono ancora tante le realtà e i singoli cittadini che continuano a chiedere di intitolarle un luogo, come segno di riconoscenza per il suo contributo nel cambiamento del nostro Paese - ha concluso -. Sarebbe anche un modo per evitare di dover aspettare i consueti dieci anni per dare il suo nome ad una piazza o una via della nostra città. Raffaella non meriterebbe un'attesa così lunga, quindi spero che la Rai accolga questo appello". (ANSA).