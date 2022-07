Pessina firma con Monza, 'è cerchio che si chiude'

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Matteo Pessina ha firmato il contratto che lo riporterà al Monza. "Il mio ritorno a Monza è una cosa che volevamo tutti, io, la società e i tifosi. Per un ragazzo che ha fatto dieci anni nel Monza esordendo anche nei professionisti, poter tornare e giocare la Serie A con questa maglia sia qualcuno di emozionante e stimolante", le sue prime parole da giocatore del club brianzolo.

"La fascia di capitano? Forse non la indosso da quando giocavo al Monza da ragazzo, mi dà grande responsabilità. Voglio portare in serie A questo spirito, da monzese, che vorrei tutti seguissero. L'obiettivo è fare il meglio possibile e adeguarsi alla categoria. Il primo obiettivo è la salvezza, poi si vedrà, penso di poter dare la mia esperienza - ha aggiunto -. Cosa mi ha detto Galliani per convincermi a tornare? Ci ha messo poco, sapeva che il Monza per me conta molto. Sembrava come un cerchio che si chiude, ho dovuto solo accettare. Tutti i miei amici che vanno in curva a Monza mi hanno già scritto, sarà bello giocare per la squadra della mia città", ha concluso Pessina. (ANSA).